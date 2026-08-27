Presidente de la ABM Niega que Bancos Determinen Aumento de Tasas de Intercambio

Este miércoles, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, descartó que los bancos tengan contemplado incrementar las tasas de intercambio para comercios como escuelas, dentistas y consultorios médicos, como fue señalado por algunos medios, y aseguró que la ABM no tiene facultades para fijarlas.

“La información que se difundió no es del todo precisa y me gustaría aclarar, primero, es falso que la ABM fije o defina las tasas de intercambio, nosotros no tenemos la facultad ni hacemos una fijación de tasas de intercambio. Las tasas de intercambio se pagan entre el adquirente y el emisor de la tarjeta, es un tema nada más interno entre el adquiriente y el emisor y ésta la determina los emisores en coordinación con las cámaras, la ABM no es cliente ni fija esta cuota sino que facilita la coordinación de las cuotas, los establecimientos, incluyendo los que mencionas, las escuelas y demás tienen y pueden negociar libremente sus comisiones. La ABM no puede definir bajo ninguna circunstancia el incremento o reducción de tasas, eso lo fija el mercado”, indicó.

En conferencia de prensa, la encargada de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México, Laura Cruz, aclaró que los ocho giros que actualmente cuentan con tasa cero continuarán bajo este esquema.

“Es muy importante también aclarar que hoy existen ocho giros con tasa 0 y no hay ninguna iniciativa y bajo ningún lado que pueda cambiar estos ocho giros; educación básica, médicos y dentistas, ferreterías, guarderías, salones de belleza, beneficencia, comida rápida. No hay ningún incentivo y ninguna iniciativa que haya llegado a la Comisión de Pagos o a la ABM para tratar de cambiar eso”, señaló.