Economía

Presidente de la ABM Niega que Bancos Determinen Aumento de Tasas de Intercambio

Emilio Romano descartó que los bancos tengan contemplado aumentar las tasas de intercambio para comercios como escuelas, dentistas y consultorios médicos

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano.Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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