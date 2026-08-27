Cultura

Yayoi Kusama: los Lunares, las Pinturas e Instalaciones de su Arte Pop

La japonesa se convirtió en una de las artistas más cotizadas y sus "Infinity Room" fueron fenómenos virales

Yayoi KusamaFoto: Reuters.

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