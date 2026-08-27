Artista Japonesa Yayoi Kusama Muere a los 97 Años, Confirma su Estudio

La artista japonesa Yayoi Kusama, reconocida mundialmente por sus lunares, sus instalaciones de espejos infinitos y sus esculturas de calabazas, falleció el 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio, a los 97 años, confirmó su estudio Yayoi Kusama Inc. en un comunicado oficial.

En el comunicado en el que se anunció su muerte, el estudio señaló que la artista "continuó pintando hasta sus últimos días, sin soltar jamás el pincel, y siguió explorando el amor eterno y el alma inmortal", dos de los grandes temas que atravesaron toda su obra.

Yayoi Kusama Inc. anunció que dará continuidad al legado y los deseos de la artista: "Haremos realidad los deseos de Kusama y, a través del arte, seguiremos brindando esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo".

Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, en la prefectura de Nagano, Japón, en el seno de una familia de comerciantes. Se formó brevemente en la técnica de pintura tradicional japonesa nihonga en Kioto, antes de mudarse a Nueva York en 1957, donde vivió durante 16 años y se consolidó como una figura clave de la vanguardia artística, cercana a contemporáneos como Andy Warhol, Claes Oldenburg, Donald Judd y Joseph Cornell.

En 1973 regresó a Japón y, en 1977, ingresó por voluntad propia a un hospital psiquiátrico en Tokio, donde continuó viviendo desde entonces, acudiendo a diario a su estudio para seguir trabajando.

Fue reconocida como una de las artistas más importantes surgidas de Japón, y llegó a ser descrita como la artista viva más exitosa del mundo y la artista femenina con mayores ventas de la historia.

Su obra —vinculada al arte pop, el minimalismo, el surrealismo y el arte feminista— se caracterizó por el uso obsesivo de lunares (polka dots), patrones repetitivos y sus icónicas instalaciones de espejos infinitos (Infinity Mirror Rooms), además de sus emblemáticas esculturas de calabazas.

AMP