Cultura

Artista Japonesa Yayoi Kusama Muere a los 97 Años, Confirma su Estudio

La artista japonesa falleció el 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio

La artista japonesa Yayoi Kusama. Foto: ReutersLa artista japonesa Yayoi Kusama. Foto: Reuters
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