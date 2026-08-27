Detienen a Presunto Violador Serial de Trabajadoras Sexuales en Tlalpan, CDMX

Luego de diversas denuncias sobre agresiones en contra de trabajadoras sexuales en la calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, las autoridades confirmaron la detención de un presunto violador sexual; así lo atraparon.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron durante trabajos de investigación en la colonia San Simón Ticumac, de la alcaldía Benito Juárez, cuando manipulaba bolsas con presunta droga.

“Se supo que el detenido cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de agresión sexual en contra de mujeres y trabajadoras sexuales, en la alcaldía Tlalpan”, afirmó la secretaría en un comunicado.

Asimismo, las autoridades informaron que la aprehensión ocurrió cuando observaron que al interior de un vehículo color azul se encontraba el sujeto manipulando diversos artículos sospechosos.

Fue entonces que ante la posible comisión del delito de narcomenudeo, realizaron una revisión preventiva y durante la inspección le aseguraron una réplica de arma de fuego corta, 50 bolsas pequeñas de plástico con marihuana, un celular y un auto.

Por lo anterior, Noé “N”, de 54 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Se identificó al sospechoso como el presunto agresor de al menos dos trabajadoras sexuales extranjeras, a quienes amenazaba con lograr su deportación en caso de denunciarlo.

Sin embargo, las víctimas decidieron denunciar y proporcionaron las características físicas del presunto responsable: un hombre calvo de aproximadamente un metro con 70 centímetros, con barba semi poblada que continuamente circula en un auto azul.

Una vez con esa información, los agentes policiales se enfocaron en dar seguimiento en áreas como Tlalpan, la Merced y Sullivan, para dar con el paradero del presunto violador serial de trabajadoras sexuales en CDMX.

EPP