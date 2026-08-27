Seguridad

Esposa de Fernando Farías Denuncia en Redes Sociales que Fue Perseguida en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora pide a Mónica Gámez Grijalva que realice una denuncia formal.

Esposa de Fernando Farías Denuncia en Redes Sociales que Fue Perseguida en HermosilloEsposa de Fernando Farías Denuncia en Redes Sociales que Fue Perseguida. Foto: Mónica

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