Esposa de Fernando Farías Denuncia en Redes Sociales que Fue Perseguida en Hermosillo

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías, investigado por la FGR por presunto caso de huachicol fiscal, denunció en redes sociales que fue seguida por un vehículo sospechoso desde el residencial donde vive hasta la Carretera Internacional a Nogales y solicitó la intervención de las autoridades.

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ya realiza acciones para contactarla y conocer directamente los hechos.

La Fiscalía señaló que no se ha presentado una denuncia formal, por lo que buscan que la afectada proporcione la información necesaria para iniciar el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, las autoridades realizarán un análisis de riesgo y, en caso de ser procedente, determinarán las medidas de protección necesarias.