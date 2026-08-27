Angela Davis Causa Revuelo con Visita a la UNAM: ‘Me Condenaron a la Pena Capital 3 Veces’

Cientos de personas se reunieron en la sala Miguel Covarrubias para escuchar a una de las voces que definió las luchas antirracistas y feministas: Angela Davis. La pensadora conversó sobre los retos del presente y los desafíos del pasado en una charla que causó una enorme expectación entre la comunidad universitaria.

El acto ocurrió en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni) que organiza cada año la UNAM. La Máxima Casa de Estudios organiza a lo largo del año las tres principales ferias de libro de la Ciudad de México: la Feria del Palacio de Minería, la Fiesta del Libro y la Rosa y la Filuni.

Esta última convoca voces de peso para la academia y el pensamiento contemporáneo. De ahí que fuese el sitio natural para recibir a Angela Davis,

El anuncio de la visita de la teórica feminista y activista política causó reacciones encontradas entre el público universitario. No pocos señalaron que la sala teatral Miguel Covarrubias era un espacio limitado para el poder de convocatoria de la invitada.

Con apenas 724 butacas, este recinto es muy inferior en espacio a la Sala Nezahualcóyotl, que cuenta con más de 2 mil 100 butacas, pero que en este momento está en remodelación por su cincuenta aniversario.

Angela Davis y Gina Dent en la UNAM. Foto: Cuartoscuro

Además de Angela Davis, participó Gina Dent, académica estadounidense. Ambas son coautoras del libro Abolición, feminismo, ¡ahora!, editado por la UNAM en coedición con la librería U-Tópicas, del centro de Coyoacán.

Semanas antes del evento, quedó claro que el evento no podría recibir a toda la gente interesada en oír a las teóricas feministas. Jóvenes, en su mayoría mujeres, se formaron desde muy temprano con la esperanza de conseguir un asiento en la sala teatral del Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México. No obstante, la Filuni transmitió el evento por Internet y a través de TV UNAM.

Durante su participación, Angela Davis elogió el poder transformador de la lectura: “La respuesta más apasionada al leer libros ha sido dentro de la prisión al ver a personas que nunca tuvieron el derecho de leer y escribir. En Estados Unidos las personas tienen que ser sentenciadas a prisión para experimentar y probar qué es la libertad a través de la lectura”.

Angela Davis también rememoró el tiempo que pasó en prisión. En los años setenta, la activista fue objeto de una persecución que derivó en un juicio donde el estado de California la señaló por asesinato, secuestro y conspiración, acusaciones por las que pidió la pena capital.

La pensadora feminista recordó con agradecimiento la intervención de múltiples figuras políticas y del pensamiento para demostrar su inocencia.

“La única manera por la cual me libré de morir fue por el apoyo de las personas de todo el mundo”.

Angela Davis les agradeció por luchar contra “las figuras más poderosas del mundo” y conseguir su libertad. La activista fue absuelta de todos los cargos, aunque el estado de California, gobernado entonces por Ronald Reagan, buscó impedirle el ejercicio de la docencia.

Durante la presentación del libro coescrito con Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie, Angela Davis también instó al público a la lucha anticolonialista y feminista y señaló: “Somos una manifestación de la esperanza en ese tiempo. El activismo radical genera esperanza y que un mejor mundo es posible”.