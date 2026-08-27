Cultura

Angela Davis Causa Revuelo con Visita a la UNAM: ‘Me Condenaron a la Pena Capital 3 Veces’

En una apretada y limitada Sala Covarrubias, la leyenda de la lucha antirracista y feminista dialogó con el público universitario de la Filuni

Angela Davis en la UNAMAngela Davis enciende a la UNAM. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+