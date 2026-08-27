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Filial de Pemex Demanda a Empresa Ligada a Hijos del Líder Sindical Ricardo Aldana

Durante la investigación, N+ Focus tuvo acceso a la demanda contra la empresa GMR Energéticos por un adeudo de 209 millones de pesos

Pipa de PemexFilial de Pemex, demandó por 209 millones de pesos a GMR Energéticos. Foto: N+
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