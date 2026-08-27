Filial de Pemex Demanda a Empresa Ligada a Hijos del Líder Sindical Ricardo Aldana

En diciembre, N+ Focus documentó que los hijos del líder sindical de Pemex, Ricardo Aldana, vendieron más de 1,600 millones de pesos de combustible a la Secretaría de la Defensa. Ahora, una de las filiales de Petróleos Mexicanos demandó a otra de las empresas de los Aldana por el adeudo de 209 millones de pesos.

Los hijos del líder sindical de Petróleos Mexicanos, Ricardo Aldana, han revendido combustible de la paraestatal al gobierno. Hoy, le deben a Pemex 209 millones de pesos.

Desde 2023, instituciones como el IMSS les han otorgado contratos en procedimientos en los que empresas vinculadas a la misma familia participaron como supuestas competidoras.

A tres años de empezar el negocio, MGC de México, una filial de Pemex, demandó por 209 millones de pesos a GMR Energéticos, una de las empresas que los Aldana controlan. Energéticos es una empresa de hidrocarburos creada en 2018.

N+

Los apoderados de GMR Energéticos fueron Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, hijos del líder sindical de Pemex. Sin embargo, en junio de 2025, los Aldana cedieron sus poderes en la empresa a Pedro Pablo Tinoco, quien es su primo.

De acuerdo con la demanda, a la que N+ Focus tuvo acceso, la filial de Pemex llegó a un acuerdo de pago con GMR en julio de 2025. Este también se incumplió, por lo que se modificó el convenio el 10 de noviembre de 2025.

A pesar de las prórrogas, GMR continuó con el adeudo, por lo que el 29 de junio de este año, Pemex demandó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio en la Ciudad de México el pago del adeudo, los intereses del mismo, el IVA sobre esos intereses y la retención de los bienes que se pusieron como garantía.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, GMR contrató una fianza por 100 millones de pesos con AVLA Seguros. La fianza está garantizada por una casa ubicada en el Pedregal, cuya propietaria es María Eugenia Patrón Amato, exesposa de Ricardo Aldana, líder sindical y madre de Luis Antonio y Ricardo Aldana Patrón. María Eugenia Patrón también es obligada solidaria de GMR frente a la afianzadora.

GMR Energéticos obtuvo al menos 24 millones de pesos en los últimos dos años en contratos en los que simuló competencia con otras compañías ligadas a los Aldana.

En marzo, una de sus empresas fue multada con 183 mil pesos e inhabilitada durante tres meses, derivado de un procedimiento administrativo de sanción que resultó de un expediente que les inició una de las instituciones de gobierno a las que vendieron anteriormente.