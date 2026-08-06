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La Supuesta 'Ciudad Sumergida' Debajo de Chapultepec que Da Agua a la CDMX Desde Hace Un Siglo

Bajo las torres de Chapultepec no hay una ciudad perdida: hay una obra que ha dado agua a la capital por más de un siglo, y su acceso está prohibido por una razón que puede costar la vida

La ciudad sumergidaN+

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