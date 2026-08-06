Confirman Caso de Cólera en Oaxaca; Cómo Se Contagia y Cuáles Son Sus Síntomas

En Oaxaca se ha activado un cerco sanitario ante la detección de un caso de cólera en el municipio de Tuxtepec. Te explicamos qué produce esta enfermedad, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas.

El cólera es una enfermedad infecciosa grave producida por la bacteria Vibrio cholerae.

Este patógeno pertenece al mismo género que Vibrio vulnificus, la llamada bacteria comercarne.

Sin atención médica oportuna, el cólera tiene una alta letalidad pues produce una deshidratación extrema.

Activan cerco sanitario por cólera en Oaxaca

En Tuxtepec se ha detectado un caso de cólera. La detección se hizo en la Cuenca del Papaloapan, en el municipio de Tuxtepec, cerca de los límites con el estado de Veracruz.

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Se presume que el paciente contrajo la bacteria que produce el cólera tras consumir alimentos en la vía pública. Las altas temperaturas que se han registrado en Oaxaca contribuirían a la proliferación de la bacteria.

Las autoridades han impliementado un cerco sanitario en el municipio de Tuxtepec. Además se ha emitido una alerta para la Cuenca del Papaloapan. No obstante continúan las investigaciones para determinar si existen más posibles casos.

¿Cómo se contagia el cólera?

El cólera es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Vibrio cholerae. Este microorganismo es pariente cercano de la Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria comercarne. Paradójicamente, aunque esta segunda bacteria tiene un mote más alarmante, a lo largo de la historia el cólera ha demostrado ser una amenaza mucho mayor.

El cólera se contagia a través del consumo de alimentos o agua contaminados con heces fecales donde ha proliferado la bacteria. Aunque la enfermedad fue descrita por médicos romanos y chinos, se le documentó principalmente en la India, especialmente tras la llegada de los exploradores occidentales, durante el siglo XV y XVI.

El siglo XIX fue el que más afectado se vio por las sucesivas pandemias de cólera. En 1817 comenzó en la India una pandemia que habría de dar la vuelta al globo. México no estuvo exento de la catástrofe: en 1833 la enfermedad llegó al puerto de Veracruz, donde cobró múltiples vidas.

En la Ciudad de México fue especialmente grave la epidemia en Iztapalapa. Este mortal brote dio origen a la tradicional representación de la Pasión de Cristo, que los pobladores comenzaron a realizar como manda.

¿Cuáles son los síntomas del cólera?

Pese a que se han desarrollado vacunas con patógenos atenuados, el cólera sigue siendo una amenaza sanitaria mundial. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que cada año entre 1.3 y 4 millones de personas contraen cólera en el planeta.

Entre 21 mil y 143 mil mueren por esta infección cada año.

El cólera se caracteriza por producir una diarrea líquida, acompañada de vómitos y calambres en las piernas. La diarrea que produce es capaz de deshidratar rápidamente al paciente, por lo que puede convertirse en un peligro mortal si no es tratada oportunamente.

Además de antibiótico, el tratamiento contra el cólera pasa por una hidratación continua, con sueros ricos en electrolitos. Desde los años ochenta, en México se distribuye de forma gratuita el medicamento Vida Suero Oral, una preparación especial que previene la deshidratación en casos de diarrea.