Salud

Confirman Caso de Cólera en Oaxaca; Cómo Se Contagia y Cuáles Son Sus Síntomas

Se ha confirmado un caso de cólera en Tuxtepec, Oaxaca; ¿cómo se contagia y cuáles son los síntomas de esta agresiva enfermedad infecciosa?

Bacteria del cólera¿Cómo se contagia el cólera y cuáles son sus síntomas? Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El cólera reaparece en Oaxaca: conoce cómo se transmite y los síntomas que pueden poner en riesgo tu vida.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+