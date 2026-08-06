Salud

Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en Chihuahua Capital

Autoridades confirmaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua capital y emitieron recomendaciones para prevenir infecciones en humanos.

No se han confirmado casos de gusano barrenador en personas.No se han confirmado casos de gusano barrenador en personas. Foto: Gobierno del Estado de Chihuahua

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Detectan el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua capital. Autoridades emiten recomendaciones para prevenir infecciones en humanos.

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