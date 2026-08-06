Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en Chihuahua Capital

La Secretaría de Desarrollo Rural confirmó el primer caso de gusano barrenador en la ciudad de Chihuahua, luego de detectar la presencia de larvas en un becerro de tres meses de edad en el ejido El Charco.

De acuerdo con la dependencia, el animal presentó larvas en el orificio donde se coloca el arete de identificación, por lo que el caso ya es objeto de vigilancia por parte de las autoridades.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas, especialmente a quienes viven o realizan actividades en zonas rurales, aunque hasta el momento no se han confirmado casos de gusano barrenador en personas en el estado.

Emiten recomendaciones para prevenir casos en humanos

Las autoridades explicaron que el gusano barrenador es la larva de una mosca que puede ingresar a heridas abiertas y alimentarse de tejido vivo, por lo que es importante mantener cualquier lesión limpia y cubierta para reducir el riesgo de infestación.

Entre las recomendaciones también se encuentra utilizar ropa de manga larga, pantalón y repelente durante actividades al aire libre, así como instalar mosquiteros en puertas y ventanas para disminuir el contacto con las moscas.

Además, se pidió a la población revisar de manera constante a mascotas y ganado para detectar heridas con mal olor, sangrado o presencia de larvas.

La Secretaría de Salud indicó que, si una herida presenta dolor intenso, inflamación, secreción, crecimiento acelerado o se observan larvas, es necesario acudir de inmediato a una unidad médica. Asimismo, recomendó no intentar extraer las larvas ni aplicar remedios caseros, ya que esto podría agravar la lesión.