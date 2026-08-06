Política

Retiran Fuero a Bertín Bravo, Alcalde de Úrsulo Galván por Investigación en Desaparición Forzada

Retiran el fuero a Bertín Bravo, alcalde de Úrsulo Galván para ser investigado por el delito de desaparición forzada.

El alcalde Bertín Bravo niega las acusaciones de desaparición forzada en su contra.El alcalde Bertín Bravo niega las acusaciones de desaparición forzada en su contra. N+

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Bertín Bravo, alcalde de Úrsulo Galván, pierde su fuero. Congreso aprueba que sea investigado por desaparición forzada.

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