Retiran Fuero a Bertín Bravo, Alcalde de Úrsulo Galván por Investigación en Desaparición Forzada

Con 40 votos a favor y 8 en contra, el Congreso aprobó retirarle el fuero constitucional a Bertín Bravo Montero, quien hasta hoy se desempeñaba como alcalde de Úrsulo Galván.

Con el desafuero, la Fiscalía podrá continuar la investigación y el proceso legal en contra del edil por su presunta participación en delito de desaparición forzada.

A su llegada al recinto legislativo, el edil aseguró no sentir temor ante los señalamientos que enfrenta y reiteró que es inocente de las acusaciones presentadas en su contra.

"No tengo temor porque no soy un delincuente ni nada, eh, yo soy inocente", declaró ante medios de comunicación.

Alcalde de Ixhuatlán no se presenta en el Congreso del Estado de Veracruz

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, no se presentó en el Congreso del Estado de Veracruz, donde también fue citado hoy a la Comisión Instructora para evaluar el retiro de su fuero constitucional; en su representación acudió su defensa.

¿Cómo se realizó la votación de desafuero de los alcaldes?

La Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz llevó a cabo la sesión para votar si se le retiraba el fuero contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

De acuerdo con la legislación aplicable, este tipo de sesiones se desarrolla con carácter reservado, por lo que únicamente participan los servidores públicos involucrados y los diputados que integran el Pleno.

Antes de la votación, los alcaldes tuvieron la oportunidad de presentar su defensa de manera personal ante los legisladores. También podrán optar por entregar sus argumentos por escrito o a través de sus representantes legales.

Una vez escuchados los posicionamientos, los ediles deberán abandonar el recinto para que los diputados deliberen y emitan su voto. En caso de aprobarse la declaración de procedencia, ambos serán separados de sus cargos, lo que permitirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con las acciones legales correspondientes.