Política

Cardenal Pietro Parolin Envía Mensaje a Madres Buscadoras en Basílica de Guadalupe

El cardenal Pietro Parolin dedicó un mensaje a las madres buscadoras durante una homilía en la Basílica de Guadalupe

Cardenal Pietro Parolin Envía Mensaje a Madres Buscadoras en Basílica de GuadalupeEl cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano presidió la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Foto: Cuartoscuro

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