Cardenal Pietro Parolin Envía Mensaje a Madres Buscadoras en Basílica de Guadalupe
El cardenal Pietro Parolin dedicó un mensaje a las madres buscadoras durante una homilía en la Basílica de Guadalupe
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El cardenal Pietro Parolin dedicó un mensaje a las madres buscadoras durante una homilía en la Basílica de Guadalupe
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El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dedicó un mensaje a las madres buscadoras durante una homilía en la Basílica de Guadalupe. En su intervención, comparó la búsqueda de estas mujeres con el ejemplo de la mujer del Evangelio del día.
Durante la homilía, Parolin se refirió al pasaje evangélico del día para hablar del amor de una madre que insiste ante el Señor, no por sí misma, sino por quien necesita ayuda. Señaló que la fe de esa mujer le asegura que solo Jesucristo puede concederle lo que necesita, y que el Señor recompensa la confianza absoluta que ella deposita en él.
"Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos, y todos podemos ayudarlas con nuestra oración, para que, al igual que aquella mujer del Evangelio de hoy, su perseverancia y su fe sean recompensadas".
Comparó a las madres buscadoras con la mujer del pasaje evangélico del día.
Pidió orar por ellas y por sus hijos desaparecidos.
Parolin también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. De acuerdo con un mensaje publicado por la mandataria en X, la reunión abordó, entre otros temas, la primera encíclica del papa León XIV.
"Abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnífica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos".
Sheinbaum añadió que los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan, a su juicio, una visión humanitaria que consideró indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones.
En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad… pic.twitter.com/HU7yc9S9Zp— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 5, 2026