Cardenal Pietro Parolin Envía Mensaje a Madres Buscadoras en Basílica de Guadalupe

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dedicó un mensaje a las madres buscadoras durante una homilía en la Basílica de Guadalupe. En su intervención, comparó la búsqueda de estas mujeres con el ejemplo de la mujer del Evangelio del día.

El mensaje de Parolin a las madres buscadoras

Durante la homilía, Parolin se refirió al pasaje evangélico del día para hablar del amor de una madre que insiste ante el Señor, no por sí misma, sino por quien necesita ayuda. Señaló que la fe de esa mujer le asegura que solo Jesucristo puede concederle lo que necesita, y que el Señor recompensa la confianza absoluta que ella deposita en él.

"Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos, y todos podemos ayudarlas con nuestra oración, para que, al igual que aquella mujer del Evangelio de hoy, su perseverancia y su fe sean recompensadas".

Lo que dejó la homilía en la Basílica de Guadalupe