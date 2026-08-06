Astronomía

¿Por Qué el Cielo es Azul Según la NASA?

No en todos los planetas el cielo es del mismo color, y aquí te explicaos qué tiene que ver la Luz del Sol y la atmósfera de la Tierra en el Tono del Firmamento

Cielo Azul en México. Por Qué el Cielo es Azul según la NASA.Los niños pequeños suelen hacerle esta pregunta a sus padres, pero realmente sabes por qué el cielo se ve la mayor parte del tiempo azul. Foto: Cuartoscuro.

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