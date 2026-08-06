¿Por Qué el Cielo es Azul Según la NASA?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sis siglas en inglés), sabe que una de las preguntas que los niños hacen con mayor frecuencia a sus papás está relacionada con el color del cielo. Si pese a ser adulto no tienes clara la respuesta, sigue leyendo.

Una pista: no en todos los planetas el cielo es del mismo color, éste depende de los elementos que hay en su atmósfera. Y por eso en una nota previa ya te revelamos de qué color son los amaneceres y atardeceres en Marte.

También conocido como el "Planeta Rojo" está a miles de millas de distancia de la Tierra. Y a diferencia de lo que ocurre en nuestro planeta, el cielo marciano adquiere un tono anaranjado a rojizo durante el día y durante la puesta de sol toma un tono azul grisáceo.

La respuesta corta enseña que la Luz del Sol -que se ve blanca- llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas las direcciones por los gases y partículas que se encuentran en el aire.

La NASA detalla que la luz azul se dispersa más fácilmente en la atmósfera porque está compuesta por ondas cortas. Ese es el motivo por el que siempre se ve azul.

Pero la luz sólo es una parte diminuta de todos los tipos de energía lumínica que hay en el universo, y al igual que la energía también viaja en ondas.

Cerca del horizonte el cielo es de un color azul pálido o blanco, dado que ha pasado por más aire que la luz que nos llega por arriba.

Mientras que las moléculas de aire se dispersan y redispersan la luz varias veces y en muchas direcciones.

¿Qué es la Dispersión de Rayleigh?

Este fenómeno explica porque el cielo suele verse más azul a mediodía, pero también por qué aparecen arcoíris.

La NASA la describe como un proceso que afecta la propagación de la luz a través de la atmósfera. Lo que es cierto en la región ultravioleta de la atmósfera, ya que la cantidad de luz dispersada es mucho mayor en longitudes de onda más cortas.

Y detalla que la luz solar que incide sobre la atmósfera está completamente despolarizada. Sin embargo, debido a la dispersión de Rayleigh, la luz que llega a la superficie terrestre o que se dispersa de vuelta al espacio, está parcialmente polarizada.

¿Por qué el cielo se ve rojo al atardecer?

Durante los atardeceres el cielo toma otra tonalidad pues a medida que el Sol baja en el horizonte, su luz pasa por más partes de la atmósfera.

De modo que una mayor cantidad de la luz azul queda dispersada, lo que hace que la luz roja y amarilla pase dispersada y podamos captarla con los ojos.

Además, las partículas más grandes de polvo, contaminación y vapor de agua de la atmósfera reflejan y dispersan más los tonos rojos y amarillos. Logrando que en muchas ocasiones el cielo occidental brille en un tono rojizo.

De ahí que los atardeceres oscilen entre los rojos, naranjas y amarillos según la hora del día.

Otras curiosidades de la atmósfera terrestre

Tal como te adelantamos, el cielo no es azul en todos los planetas pues su tonalidad depende de lo que hay en su atmósfera. Por ejemplo, en Marte hay una atmósfera muy delgada hecha principalmente de dióxido de carbono y partículas finas de polvo.

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SARR