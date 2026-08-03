Astronomía

Mapa del Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026: ¿Dónde se Verá en su Fase Total o Parcial?

Este miércoles, la Luna pasará por delante del Sol, proyectando su sombra sobre una amplia franja del hemisferio norte de la Tierra, lo que se conoce como eclipse solar

Halo de un eclipse solar.El próximo 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse solar, conoce en qué regiones será visible en su fase total y dónde en su fase parcial. Foto: Reuters.

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