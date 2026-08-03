Mapa del Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026: ¿Dónde se Verá en su Fase Total o Parcial?

La humanidad está por experimentar el primero de dos eclipses que tendrán lugar este mes. Y en N+ te damos todos los detalles y te adelantamos dónde se verá el eclipse solar del 12 de agosto 2026 en su fase total o parcial.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), explica que el miércoles 12 de agosto la luna pasará por delante del Sol, proyectando su sombra sobre una amplia franja del hemisferio norte terrestre.

Y dado el interés que generan este tipo de fenómenos ya te compartimos cómo ver el eclipse solar de este miércoles en México. Aunque no es el único evento astronómico que tiene agendado el calendario de agosto.

En una nota previa ya te explicamos cuándo se verá el Eclipse Lunar, también conocido como "Luna de Sangre".

¿Cuál es la trayectoria del Eclipse Solar del 12 de agosto 2026?

La NASA detalló que muchos lugares del hemisferio norte del planeta verán un eclipse solar parcial ese día, mientras que en Groenlandia, Islandia, el Norte de Rusia, el Océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal se verá en su fase total.

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, y se desplazará hacia el Sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte, pasando por Islandia y España.

Durante el eclipse la sombra de la Luna se divide en dos partes: la estrecha umbra, donde el sol queda totalmente bloqueado, y la más amplia penumbra, donde el Sol queda parcialmente bloqueado.

Para la mayoría de los observadores que se sitúen en la franja de totalidad, el Sol permanecerá oculto durante menos de dos minutos.

Mientras que quienes se encuentren muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse, es decir Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, la totalidad durará un poco más.

En el caso de las personas que se encuentren fuera de la trayectoria de totalidad, no verán al Sol bloqueado por completo por la Luna.

¿Dónde se verá el Eclipse Solar del 12 de agosto 2026 en fase total o parcial?

La NASA ha compartido cuáles son las regiones en las que el eclipse se verá en su fase total y dónde será parcial. A continuación se enlistan las zonas donde las personas podrán disfrutar este fenómeno.

La NASA también ha trazado un MAPA del Eclipse Solar que permite comprender mejor la trayectoria y detalles de este evento astronómico, mismo que está disponible a consulta en línea.

Eclipse Solar Total:

León, España.

Reikiavik, Islandia.

Valencia, España.

Zaragoza, España.

En el caso específico de la fase parcial del eclipse, la NASA dio a conocer qué porcentaje de la totalidad del eclipse se podrá ver desde las siguientes regiones.

Eclipse Solar Parcial:

Anchorage, Alaska en EUA. - 28%

Bangor, Maine en EUA. - 24%

Boston, Massachusetts en EUA. - 16%

Detroit, Michigan en EUA. - 3%

Fairbanks, Alaska en EUA. - 37%

Juneau, Alaska en EUA. - 17%

Nueva York, Nueva York en EUA. - 9%

Filadelfia, Pensilvania en EUA. - 7%

Portland, Maine en EUA. Node type not supported: tab { "detail": 2, "format": 0, "mode": "normal", "style": "", "text": "\t", "type": "tab", "version": 1 }

Washington D.C. en EUA. - 4%

Argelia, Argelia. - 96%

Barcelona, España. - 85%

Berlín, Alemania. - 87%

Casablanca, Marruecos. - 87%



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