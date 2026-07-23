¿Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026 Se Verá en México? Estos Lugares Se Oscurecerán Totalmente

Está por ocurrir uno de los eventos astronómicos más esperados del año, y si aún no sabes dónde será visible el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, acá en N+ te decimos en qué lugares se podrá disfrutar y si México es parte de la lista de los países afortunados que verán el espectáculo total.

Estamos a solo unos días de que se viva un fenómeno astronómico único, que es cuando la Luna se alinea perfectamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo los rayos solares oscureciendo durante algunos minutos el cielo.

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¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto 2026?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la franja de totalidad cruzará España, pero comenzará su recorrido en el océano Ártico y pasará cerca del polo norte. Estos lugares se oscurecerán:

Groenlandia.

Islandia.

Océano Atlántico.

Norte de Rusia.

España.

Una pequeña parte de Portugal.

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 19:30 y la totalidad se alcanzará cerca de las 20:30 (hora local española). Por lo que en México este evento iniciará desde las 12:30 horas (tiempo del centro), para ver su punto máximo a las 13:30.

¿Se verá en México el eclipse solar del 12 de agosto?

Los lugares mencionados anteriormente no serán los únicos que tengan la fortuna de disfrutar del evento astronómico, ya que también podrá verse de manera parcial en gran parte del hemisferio norte, en estas regiones:

Zona del norte de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Alaska.

La mayor parte de Canadá.

Casi todos los países de Europa.

El noroeste de África.

Desafortunadamente para los mexicanos, este fenómeno no será visible en ninguna parte de nuestro país, sin embargo, los amantes de la astronomía podrán seguir el evento por internet, y aquí te decimos dónde verlo en vivo.

De acuerdo con la NASA, algunos lugares de Europa y África sí podrán disfrutar del eclipse solar parcial durante el atardecer, ya que el Sol se ocultará una vez que ocurra el espectáculo astronómico.

PPP