Astronomía

¿Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026 Se Verá en México? Estos Lugares Se Oscurecerán Totalmente

A solo unos días del eclipse solar total, checa la lista de países y zonas en las que será visible el evento astronómico

Consulta si Se Verá en México el Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026Un eclipse solar total volverá a ocurrir el próximo miércoles 12 de agosto. Foto: Cuartoscuro
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