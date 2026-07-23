Astronomía

Así Fueron los Más de 6 Minutos del Eclipse Solar Más Largo de la Historia: ¿Cuándo Hay Otro?

El eclipse con el reconocimiento del más largo de la historia, no se pudo observar en la mayor parte del planeta, ¿esto se podrá en el siguiente eclipse?

Así Fueron los 6 Minutos 39 Segundos del Eclipse Solar Más Largo de la Historia: Cuándo Hay OtroResidentes observan un eclipse solar total en el municipio de Chongqing el 22 de julio de 2009. Foto: Reuters

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El 22 de julio de 2009 se produjo el eclipse solar total más largo del siglo XXI, pero se espera sea superado en duración hasta el 13 de junio de 2132

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