Así Fueron los Más de 6 Minutos del Eclipse Solar Más Largo de la Historia: ¿Cuándo Hay Otro?

Hoy se cumplen 17 años del eclipse solar más largo de la historia, ocurrido el 22 de julio de 2009, así fueron los más de 6 minutos y del fenómeno natural que sorprendió a los científicos, ¿cuándo será el próximo eclipse solar?

Momento del eclipse solar total en Asia, el 22 de julio de 2009. Foto: Reuters

En 2009 se produjo el eclipse solar total más largo del siglo XXI con una duración de 6 minutos con 39 segundos.

Sin embargo, se espera que sea superado en duración hasta el 13 de junio de 2132.

¿Eclipse de 2009 se vio en todo el mundo?

El eclipse que sigue con el reconocimiento del más largo de la historia, no se pudo observar en la mayor parte del planeta. Sin embargo, se apreció desde el norte de India, el este de Nepal, el norte de Bangladesh, Bután, el norte de la punta de Myanmar, China Central y el Océano Pacífico, incluyendo las islas Ryukyu, Marshall y Kiribati.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

El eclipse total de Sol se caracteriza por ser el momento en que la Luna se interpone entre la Tierra y nuestro satélite natural, y queda al descubierto la región más externa de la atmósfera solar, denominada corona.

Corona de eclipses, espectáculo fascinante

La Luna pasa entre el Sol y la Tierra durante un eclipse solar total en la isla de Iwojima Norte, Japón, el 22 de julio de 2009. Foto: Reuters

Es la visión de la corona, una silueteada alrededor del negro borde lunar, la que hace de los eclipses totales de Sol un espectáculo fascinante para el público en general, además de científicamente relevantes para los astrofísicos.

¿Cómo ayudan los eclipses de Sol a la humanidad?

Los eclipses de Sol tienen múltiples usos astronómicos. Su observación resulta de gran utilidad para calcular el brillo aparente del cielo y su transparencia durante la fase de totalidad, así como a la hora de determinar parámetros sobre la estructura y dinámica da la corona solar.

Se recomienda que durante la disminución de la luminosidad durante este tipo de eventos supone una buena oportunidad para observar planetas y estrellas brillantes en el cielo diurno.

Este histórico eclipse dejó en penumbras partes de Asia Oriental y el Océano Pacífico.

Ciudades importantes como Surat, Varanasi y Patna quedaron a oscuras al amanecer.

Las ciudades del este como Shanghái, Wuhan y Hangzhou presenciaron la totalidad.

En cambio, Bután, Nepal y Bangladés fueron los países que experimentaron una oscuridad profunda en el norte de su territorio.

El eclipse alcanzó una duración extrema gracias a una sincronía geométrica casi perfecta.

La Luna estaba en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), lo que hacía que su disco óptico se viera lo suficientemente grande en el cielo como para bloquear al Sol por mucho más tiempo.

¿Cuándo se romperá el récord del eclipse más largo de la humanidad?

Este récord del siglo XXI no se romperá pronto. No habrá otro eclipse solar total que supere los 6 minutos y 39 segundos de duración hasta el 13 de junio de 2132 (siglo XXII).

El próximo eclipse solar más cercano será el miércoles 12 de agosto de 2026 con una duración máxima de la totalidad de dos minutos y 18 segundos.

La Luna ocultará por completo al Sol y se apreciará con menor intensidad en gran parte de Europa, Norteamérica (incluyendo zonas de Estados Unidos y Canadá) y el noroeste de África.

En México y el resto de América Latina el fenómeno no será visible de forma directa en el cielo, y se verá en transmisiones en vivo organizadas por agencias espaciales como la NASA.

Los expertos han dicho que el principal eclipse solar de 2027 será el lunes 2 de agosto y será considerado el más largo del siglo XXI en tierra firme, alcanzando una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad.

HVI