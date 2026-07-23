Seguridad

Piden Modificar Medida Cautelar de Liliana "N" por Presuntos Problemas de Salud Mental

La defensa de Liliana "N" solicitó el cambio de medida cautelar alegando presuntos problemas de salud mental.

Caso Rocky: Piden Modificar Medida Cautelar de Liliana N por Presuntos Problemas de Salud MentalEl delegado de la Fiscalía informó que la imputada no promovió un amparo. Foto: N+

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El juez niega modificar medida cautelar a Liliana N por problemas de salud mental. El caso Rocky se agrava tras su fallecimiento. ¿Qué sigue en este proceso?

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