Piden Modificar Medida Cautelar de Liliana "N" por Presuntos Problemas de Salud Mental

La defensa de Liliana "N.", imputada por el delito de maltrato contra seres sintientes, solicitó al juez que se modificara la medida cautelar al argumentar presuntos problemas de salud mental; sin embargo, la petición fue rechazada durante la audiencia.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que la imputada tampoco promovió un amparo ni solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica fue resuelta en la audiencia inicial.

Como resultado, el juez la vinculó a proceso y determinó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria por el caso, el cual se agravó tras el fallecimiento del perro Rocky.

Realizarán homenaje para despedir a Rocky en Saltillo

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de Rocky e informó que las investigaciones continuaban para esclarecer los hechos. Con la muerte del perro, el proceso penal contra Liliana "N.", señalada como presunta responsable, podría agravarse y alcanzar una pena de ocho años de prisión.

A través de redes sociales, ciudadanos convocaron a una velada pacífica para rendir homenaje a Rocky, el perro que murió después de ser arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo.

La reunión se realizará la noche del 22 de julio, al exterior de la veterinaria donde el animal recibió atención médica, los asistentes fueron invitados a llevar una veladora como muestra de respeto y solidaridad.