Sociedad

¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Inundación Deja Caos y Cientos de Personas Varadas

N+ captó decenas de usuarios que tuvieron que bajar de las unidades de transporte público y caminar en la México-Pachuca, en Insurgentes Norte, hasta el paradero del Metro Indios Verdes

¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Inundación Deja Caos y Cientos de Personas VaradasAsí se ven las inundaciones en Insurgentes Norte en su incorporación a la autopista México-Pachuca. Foto: N+

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La circulación se mantuvo totalmente cerrada y colapsada en dirección a Pachuca por las anegaciones, incluso, en algunos videos se observaron filas kilométricas de vehículos

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