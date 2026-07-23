¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Inundación Deja Caos y Cientos de Personas Varadas

Las lluvias de esta tarde han causado severas inundaciones al norte de la CDMX, una de las afectaciones más visibles se registró sobre la México-Pachuca, desde el Metro La Raza en Insurgentes Norte, hasta el paradero del Metro Indios Verdes.

Llega poca ayuda para resolver inundación

Pasadas las 21:00 horas, se contabilizó poca ayuda de autoridades para resolver inundación en la zona norte de la capital del país. Destacó la presencia de elementos de los Bomberos de la CDMX para desazolvar y limpiar las coladeras afectadas.

Se resguardan de inundaciones que parecen ríos

Algunas camionetas y peatones se atrevieron a cruzar las anegaciones bajo su propio riesgo, otros más, como el señor Heriberto, que dio su testimonio a N+ prefirió mantener la calma y resguardarse luego de más de tres horas de ver que no bajaron los altos nivel del agua por inundaciones en los carriles centrales de Indios Verdes.

"Nunca imaginé que se había inundado, debería estar con un cafecito a esta hora, qué le hacemos hay que aguantarse y que todo se resuelva. He visto esto desde que empiezan las lluvias desde hace 21 años".

También se observaron algunas autoridades que se sumaron para tratar de bajar el nivel del agua e intentar destapar los registros.

Lluvias colapsan drenaje en menos de 35 minutos

Las lluvias volvieron a afectar al Valle de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en menos de 35 minutos colapsaron el drenaje y dejaron una severa inundación sobre Insurgentes Norte en su incorporación a la autopista México-Pachuca.

Así se ve desde el aire caos por inundación en la zona de la México- Pachuca. Foto: N+

La afectación fue tal que colapsó la circulación y dejó filas kilométricas de autos detenidos. La gente cansada, resignada y harta caminaóen la inundación para intentar llegar a sus destinos.

Unidades de grandes dimensiones están sin poder avanzar por las inundaciones en norte de la CDMX. Foto: N+

N+ captó a decenas de usuarios que tuvieron que bajar de las unidades de transporte público y caminar entre los vehículos que quedaron varados.

La circulación quedó totalmente cerrada y colapsada en dirección a Pachuca por las anegaciones.

Detenidos por inundación

El nivel de las inundaciones superó los 50 centímetros, el movimiento de autos causó "olas en las calles", la gente desesperada que descendió de sus vehículos o del transporte público, como del Metrobús, decidieron agarrarse de las rejas que acordonan Insurgentes e Indios Verdes.

Incluso la inundación se extendió a calles aledañas al paradero.

Los peatones y automovilistas compartieron su desesperación por no poder salir de la zona debido a que el agua se "acumuló en cantidades impresionantes".

Atienden inundación

La secretaría de Gestión Integral del Agua informó que una brigada atiende el reporte de anegación en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero.

Activan Alerta Naranja por lluvias fuerte en la GAM

Al mismo tiempo, las autoridades de la CDMX activaron la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 22 de julio de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

HVI