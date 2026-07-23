Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Se Inunda Paradero de Indios Verdes y Colapsa Insurgentes Norte

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este miércoles 22 de julio las Alertas Naranja y Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo.

Cerca de las 19:00 horas, se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte con granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimlapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Debido al cierre a la circulación en avenida Insurgentes Norte, usuarios del Metrobús bajan de las unidades y caminan entre los autos y los carriles de la vía.



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Las fuertes precipitaciones provocaron la inundación del paradero de Indios Verdes, lo que también ocasionaba que el tráfico se paralizara en la México-Pachuca. La movilidad también estaba detenida en Insurgentes Norte.

Se encharcó el bajopuente de la avenida Insurgentes, en la zona de La Raza. Personal de emergencias se ha movilizado para atender la anegación y liberar las coladeras.



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De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos 5 demarcaciones de la capital del país.

Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.

"Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la ciudad, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo", informaron las autoridades capitalinas.

Se observan #lluvias de intensidad moderada a fuerte con caída de #granizo en @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.



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L7 del Metrobús sin servicio y Metro activa marcha lenta

Las afectaciones por las intensas lluvias también provocaron que la Línea 7 del Metrobús saliera de operación de las estaciones Indios Verdes a Garrido.

⚠️AVISO L7



1️⃣Toma en cuenta, por congestionamiento vial en Indios Verdes.

✅Servicio: Campo Marte↔️Av. Talismán.

❌Sin servicio: Indios Verdes a Garrido.

(Actualización 19:28 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 23, 2026

En tanto, tanto el Metro CDMX implementó la marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B. "Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", informó este servicio de transporte colectivo a los usuarios.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla y Naranja hoy?

Con corte a las 18:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Mientras que la Alerta Naranja se mantenía únicamente activa en la demarcación Gustavo A. Madero.

Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 18:15 y las 20:00 horas del miércoles, añadió la autoridad capitalina.

¿Qué hacer ante activación de alerta por lluvias?

Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

AMP