Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Se Inunda Paradero de Indios Verdes y Colapsa Insurgentes Norte
Se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos 6 demarcaciones de la capital del país
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Se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos 6 demarcaciones de la capital del país
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este miércoles 22 de julio las Alertas Naranja y Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo.
Cerca de las 19:00 horas, se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte con granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimlapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Debido al cierre a la circulación en avenida Insurgentes Norte, usuarios del Metrobús bajan de las unidades y caminan entre los autos y los carriles de la vía.— NMás (@nmas) July 23, 2026
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Las fuertes precipitaciones provocaron la inundación del paradero de Indios Verdes, lo que también ocasionaba que el tráfico se paralizara en la México-Pachuca. La movilidad también estaba detenida en Insurgentes Norte.
Se encharcó el bajopuente de la avenida Insurgentes, en la zona de La Raza. Personal de emergencias se ha movilizado para atender la anegación y liberar las coladeras.— NMás (@nmas) July 23, 2026
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De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos 5 demarcaciones de la capital del país.
Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.
"Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la ciudad, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo", informaron las autoridades capitalinas.
Se observan #lluvias de intensidad moderada a fuerte con caída de #granizo en @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la ciudad, las cuales… pic.twitter.com/2hVZ8oyWJE
Las afectaciones por las intensas lluvias también provocaron que la Línea 7 del Metrobús saliera de operación de las estaciones Indios Verdes a Garrido.
⚠️AVISO L7— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 23, 2026
1️⃣Toma en cuenta, por congestionamiento vial en Indios Verdes.
✅Servicio: Campo Marte↔️Av. Talismán.
❌Sin servicio: Indios Verdes a Garrido.
(Actualización 19:28 h.)
Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX
En tanto, tanto el Metro CDMX implementó la marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B. "Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", informó este servicio de transporte colectivo a los usuarios.
Con corte a las 18:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Miguel Hidalgo
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Mientras que la Alerta Naranja se mantenía únicamente activa en la demarcación Gustavo A. Madero.
Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 18:15 y las 20:00 horas del miércoles, añadió la autoridad capitalina.
Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
AMP
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones pic.twitter.com/IwxJurcROZ— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 23, 2026
⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 22/07/2026, en la demarcación: @TuAlcaldiaGAM.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JMzmfPSEuG