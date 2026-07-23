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Fuertes Lluvias Hoy en CDMX: Se Inunda Paradero de Indios Verdes y Colapsa Insurgentes Norte

Se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros y caída de granizo en al menos 6 demarcaciones de la capital del país

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes puntos de la capital. Foto: N+Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes puntos de la capital. Foto: N+

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