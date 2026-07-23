Dos Hombres Detenidos por Participar en Ataque Armado Durante Fiesta de Quince Años en Sonora

Dos hombres ya enfrentan a la justicia por su presunta participación en el ataque ocurrido durante un baile de Quince Años en Huatabampo, donde un adolescente de 17 años fue asesinado y otro joven resultó herido.
Los detenidos son Luis Gustavo “N”, conocido como “el Nano”, y José Alfredo “N”, apodado “el Loco”, quienes son investigados por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
¿Qué se sabe del ataque armado en fiesta de Quince Años en Huatabampo?
Los hechos se registraron la noche del 11 de julio, en la colonia Lázaro Cárdenas, mientras se celebraba una fiesta de quince años. De acuerdo con las investigaciones, “el Nano” habría disparado contra Ernesto Hiram “N”, de 17 años, quien perdió la vida en el lugar.
Cuando Ernesto Zadkiel “N”, de 20 años, intentó ayudar al menor, presuntamente fue atacado con un machete por “el Loco”, resultando lesionado.
Las órdenes de aprehensión contra ambos ya fueron cumplimentadas; una de ellas fue ejecutada dentro del Cereso de Huatabampo, donde uno de los imputados ya se encontraba internado por otro proceso.
Ahora será un juez quien determine su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones por este caso.