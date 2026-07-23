Balaceras

Dos Hombres Detenidos por Participar en Ataque Armado Durante Fiesta de Quince Años en Sonora

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el ataque armado durante un baile de Quince Años en Huatabampo.

Dos Hombres Detenidos por Participar en Ataque Armado Durante Fiesta de Quince Años en SonoraFoto: FGJES

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Detenidos 'el Nano' y 'el Loco' por ataque armado en fiesta de Quince Años en Sonora. Un joven de 17 años fue asesinado.

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