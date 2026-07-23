Sociedad

Protestan por Rocky en Saltillo: Exigen Justicia por Perro que Murió Atropellado por su Dueña

Ciudadanos y activistas se manifestaron en la Plaza de Armas para exigir justicia por la muerte de Rocky.

Protestan para Exigir Justicia por Rocky en SaltilloActivistas y ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas para realizar una manifestación y exigir justicia por el caso de Rocky. Foto: N+

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Protestan en Saltillo por justicia para Rocky, el perro atropellado. Ciudadanos exigen castigo a los responsables y un alto al maltrato animal. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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