Protestan por Rocky en Saltillo: Exigen Justicia por Perro que Murió Atropellado por su Dueña

Ciudadanos y activistas se manifestaron de forma pacífica en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por la muerte de Rocky, el perro que falleció tras ser presuntamente arrastrado y atropellado por una camioneta de lujo.

Durante la movilización, los asistentes pidieron castigo para los responsables y un alto al maltrato animal.

Durante la protesta, los participantes reiteraron que la manifestación se realizó sin violencia ni bloqueos y exigieron a las autoridades que el caso no quede impune.

Vinculan a proceso y dictan prisión preventiva a Liliana "N" por caso de Rocky

Liliana "N" fue vinculada a proceso, luego de que un juez determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra por el caso del perro "Rocky", ocurrido en Saltillo. Como medida cautelar, se ordenó que permaneciera en prisión preventiva.

Durante la audiencia, la defensa solicitó modificar la medida cautelar al argumentar presuntos problemas de salud mental de la imputada; sin embargo, la petición fue rechazada. Además, la Fiscalía General del Estado informó que la acusada no promovió un amparo ni solicitó la duplicidad del término constitucional.

Las autoridades confirmaron la muerte de "Rocky" a consecuencia de las lesiones que sufrió. Con este hecho, la situación jurídica de Liliana "N" podría agravarse, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.