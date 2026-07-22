Sociedad

Convocan a Velada Pacífica en Memoria de Rocky en Saltillo

A través de redes sociales convocaron a una velada pacífica en memoria de Rock en la ciudad de Saltillo.

Convocan a Velada Pacífica en Memoria de Rocky en SaltilloLos organizadores pidieron llevar una veladora para honrar la memoria de Rocky. Foto: N+

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Únete a la velada pacífica en Saltillo para honrar a Rocky, víctima de maltrato animal. Lleva una veladora este 22 de julio a las 20:00 horas y muestra tu solidaridad.

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