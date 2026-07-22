Convocan a Velada Pacífica en Memoria de Rocky en Saltillo

A través de redes sociales, ciudadanos convocaron a una velada pacífica para rendir homenaje a "Rocky", un perro que murió luego de un presunto caso de maltrato animal en Saltillo.

La reunión se llevará a cabo este 22 de julio a las 20:00 horas, al exterior de la veterinaria donde el perro recibió atención médica.

Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar una veladora como muestra de respeto y solidaridad, con el propósito de despedir a Rocky. Hicieron un llamado a la ciudadanía a difundir el evento y sumarse al homenaje.

Liliana "N" permanece en prisión preventiva por el caso Rocky

Liliana "N" fue vinculada a proceso por el delito de crueldad animal, luego de que un juez determinó que existían elementos para continuar con el procedimiento penal en su contra por el caso del perro "Rocky", ocurrido en Saltillo.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario Femenil, mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Horas después, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de "Rocky", quien permanecía bajo atención médica a causa de las lesiones que sufrió. Con este nuevo hecho, las autoridades señalaron que la situación jurídica de la imputada podría agravarse y derivar en una pena mayor, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.