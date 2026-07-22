Seguridad

Revelan Detalles Sobre Captura de Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de Torreón

La Fiscalía General de Coahuila Región Laguna I reveló detalles sobre la captura de presuntos extorsionadores en el aeropuerto de Torreón.

Revelan Detalles Sobre Captura de Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de TorreónLos presuntos extorsionadores pertenecen a una empresa de seguridad privada. Foto: N+

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Impactante captura en el aeropuerto de Torreón: cuatro presuntos extorsionadores detenidos. La Fiscalía revela detalles clave. ¿Qué descubrieron? Infórmate aquí.

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