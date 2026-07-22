Revelan Detalles Sobre Captura de Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de Torreón

Cuatro presuntos extorsionadores fueron detenidos la mañana del 21 de julio en el aeropuerto Francisco Sarabia en la ciudad de Torreón. Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía del Estado, Policía Municipal y Guardia Nacional.

Al momento de los hechos, uno de los hombres ingresó al aeropuerto con la intención de esconderse y evitar ser detenido. Elementos de la Guardia Nacional quienes ingresaron a las instalaciones del aeropuerto para lograr la captura del sujeto.

Revelan detalles sobre lo ocurrido

Derivado de la detención de cuatro personas en el aeropuerto de Torreón, la Fiscalía General de Coahuila Región Laguna I realizó de manera inmediata la investigación.

De acuerdo al delegado de la fiscalía, Carlos Rangel, mencionó que una vez hechas las indagatorias, se concluyó que hay dos personas que no tienen participación en los hechos.

Las otras dos personas, pertenecen a una empresa de seguridad privada, que al recabar testimonios y videos, se puede descartar el tema de un secuestro y que todo se trató de un fraude telefónico.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.