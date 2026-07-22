Finanzas personales

¿Cuánto Dinero Obtengo en Un Mes Si Invierto Mi Pensión Mujeres Bienestar en CetesDirecto?

Si eres beneficiaria de este programa social, aquí te explicamos cómo hacer el cálculo y cuánto podrías obtener aproximadamente

Beneficiarias del programa Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoBeneficiarias del programa Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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