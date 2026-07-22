¿Cuánto Dinero Obtengo en Un Mes Si Invierto Mi Pensión Mujeres Bienestar en CetesDirecto?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden utilizar parte o la totalidad de su apoyo económico para ahorrar e invertir, siempre que sus gastos básicos estén cubiertos. Una de las opciones más populares es CetesDirecto, la plataforma del Gobierno de México que permite invertir en Certificados de la Tesorería (Cetes) desde montos bajos.

Si te preguntas cuánto dinero podrías ganar en un mes al invertir el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar, aquí te explicamos cómo hacer el cálculo y cuánto podrías obtener aproximadamente.

¿De cuánto es la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos de manera bimestral a las beneficiarias incorporadas al programa.

Si una persona decide no utilizar ese dinero de inmediato y opta por invertirlo en CetesDirecto, el rendimiento dependerá de la tasa vigente al momento de la inversión y del plazo elegido.

¿Cuánto gano en un mes si invierto los 3 mil pesos?

Tomando como ejemplo una inversión de 3 mil 100 pesos en un instrumento con una tasa bruta de 6.18%, el rendimiento aproximado en un mes sería:

Monto invertido: 3,100 pesos

Tasa bruta: 6.18%

Ganancia aproximada en 30 días: 12.76 pesos

Es decir, al finalizar el mes tendrías alrededor de 3,112 pesos después de considerar impuestos y posibles variaciones en la tasa de interés.

Aunque la ganancia parece pequeña, si el dinero permanece invertido y se reinvierten los rendimientos, el capital puede crecer de forma gradual con el paso del tiempo.

¿Qué pasa si invierto cada depósito de la Pensión Mujeres Bienestar?

Si una beneficiaria decide invertir cada depósito bimestral y mantiene la disciplina de reinvertir los rendimientos, puede formar un ahorro que genere intereses de manera constante.

Además, CetesDirecto permite realizar inversiones automáticas, por lo que el dinero puede colocarse en nuevos instrumentos al vencimiento sin necesidad de hacer el proceso manualmente.

¿Es seguro invertir la Pensión Mujeres Bienestar en CetesDirecto?

Los Cetes son considerados uno de los instrumentos de inversión con menor riesgo en México, ya que están respaldados por el Gobierno Federal. Sin embargo, antes de invertir, es importante considerar que:

El dinero permanecerá invertido durante el plazo elegido.

La tasa de rendimiento puede cambiar en futuras emisiones.

Lo recomendable es invertir únicamente el dinero que no se necesite para gastos inmediatos.

Para muchas personas, destinar una parte del apoyo social al ahorro puede ser una estrategia para crear un fondo de emergencia o hacer crecer su patrimonio sin asumir riesgos elevados.

AMP