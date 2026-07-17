¿Bajó? Este es el Precio de la Gasolina en México en Primer Día de Vacaciones de Verano 2026

Si tienes pensado salir a carretera durante el periodo vacacional, estos son los precios promedio nacionales actualizados

Estación de servicio de la marca Pemex. Foto: Cuartoscuro/ArchivoEstación de servicio de la marca Pemex. Foto: Cuartoscuro/Archivo
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