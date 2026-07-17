¿Bajó? Este es el Precio de la Gasolina en México en Primer Día de Vacaciones de Verano 2026

El inicio de las vacaciones de verano 2026 llegó con una buena noticia para millones de automovilistas en México. Este 16 de julio, el precio promedio de los combustibles se mantiene estable y, en algunos casos, registra una ligera baja respecto a días anteriores, de acuerdo con el más reciente reporte de PETROIntelligence.

Si tienes pensado salir a carretera durante el periodo vacacional, estos son los precios promedio nacionales actualizados.

Precio de la gasolina hoy 16 de julio de 2026

Según la agencia energética, los precios promedio en México son los siguientes:

Gasolina Magna: 23.69

Gasolina Premium: 28.48

Diésel: 27.07

Los datos corresponden al jueves 16 de julio de 2026, primer día del periodo vacacional de verano para miles de familias mexicanas.

¿La gasolina bajó en México?

De acuerdo con el monitoreo diario, los precios de los combustibles muestran un comportamiento estable y con ligeras variaciones respecto a jornadas previas. En algunos estados se registran reducciones de algunos centavos por litro, mientras que en otros permanecen prácticamente sin cambios.

Este comportamiento ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno federal por mantener controlado el precio de la gasolina regular y del diésel, pese a la volatilidad internacional en los mercados energéticos.

¿Por qué es importante revisar el precio antes de salir de vacaciones?

Durante las vacaciones de verano aumenta significativamente el flujo de vehículos en autopistas y carreteras del país, por lo que conocer el costo del combustible puede ayudarte a planear mejor tu presupuesto.

Además, el precio de la gasolina puede variar dependiendo de la entidad e incluso entre estaciones de servicio dentro de una misma ciudad.

AMP