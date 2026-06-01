¿Qué Día Termina el Hot Sale 2026 y a Qué Hora Finalizan las Últimas Promociones?

La cuenta regresiva para la campaña de ventas en línea más grande de México ha comenzado

El Hot Sale es la campaña de descuentos en línea más grande de México. Foto: ReutersEl Hot Sale es la campaña de descuentos en línea más grande de México. Foto: Reuters

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