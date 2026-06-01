¿Qué Día Termina el Hot Sale 2026 y a Qué Hora Finalizan las Últimas Promociones?

El Hot Sale 2026, la campaña de descuentos en línea más grande de México, está por terminar. Iniciada el pasado 25 de mayo, la decimo tercera edición busca romper el récord de los año anteriores con la participación de más de 700 marcas y más de 12,000 descuentos de distintas categorías y servicios.

No obstante, al tratarse de descuentos y ofertas exclusivas, estas son por tiempo limitado, pues únicamente aplican para los días de duración de la campaña. Dado lo anterior, es recomendable realizar las compras de forma inmediata si un artículo es de interés, además de verificar con anticipación los límites de las tarjetas bancarias y tener a la mano las tallas de ropa para agilizar el proceso.

Fecha y hora exacta del fin del Hot Sale 2026

Para quienes buscan cazar las ofertas de último minuto, es indispensable tener presente el calendario oficial de la campaña:

Fecha de inicio: El evento arrancó oficialmente el pasado lunes 25 de mayo a las 00:00 horas.

Día de finalización: Las promociones estarán vigentes hasta el martes 2 de junio.

Hora de las últimas promociones: El sistema de ofertas concluirá formalmente a las 23:59 horas de ese mismo martes 2 de junio.

Guía de la Profeco para un consumo seguro e informado

Con motivo del inicio de esta jornada comercial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado con algunos consejos para comprar de forma segura y sin endeudarse durante el Hot Sale 2026:

Planeación financiera: Elaborar un presupuesto previo basado en las posibilidades reales de pago, priorizando necesidades y evitando gastos hormiga o innecesarios.

Seguridad en la plataforma : Acceder preferentemente desde el sitio web oficial Hot Sale 2026 y al visitar las tiendas virtuales, cerciorarse de que la dirección comience con https://www y cuente con el icono del candado (certificado SSL) en la barra del navegador.

Validación del vendedor: El comercio digital debe exhibir con claridad su domicilio físico, números telefónicos y medios de contacto. Antes de proceder al pago, el cliente debe revisar la disponibilidad del stock, los plazos y costos de envío, las políticas de devolución y los términos de las garantías.

Cuidado con fraudes: Desconfiar de páginas electrónicas que muestren una cantidad excesiva de promociones simultáneas y denunciar de inmediato la publicidad engañosa.

La Profeco recordó que los consumidores tienen a su disposición herramientas digitales como el Monitoreo de Tiendas Virtuales y el Buró Comercial para comprobar si los proveedores cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor y revisar su historial de quejas.

AMP