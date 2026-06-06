Trabajadores de Mina Peñasquito Reciben Utilidades de 1.5 MDP Cada Uno

Los empleados de la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, recibieron el pago de utilidades históricas, al lograr 1.5 millones de pesos cada uno.

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De acuerdo con la reforma laboral federal hay un límite máximo para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) equivalente a 90 días de salario.

El ⁠Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (Sección 304) negoció directamente con la empresa para ignorar este tope.

A través del diálogo y la presión sindical, obligaron a la corporación estadounidense Newmont (dueña de la mina) a repartir el 10% íntegro de las ganancias netas declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dueños de mina reportan grandes ganancias

Los dueños de la mina Peñasquito reportaron un año fiscal rentable, lo que generó un fondo a distribuir de 3 mil 358 millones de pesos entre los empleados de una plantilla de aproximadamente 2 mil obreros certificados.

Así es la mina Peñasquito

La mina Peñasquito es reconocida como la quinta mina de plata más grande del mundo y la segunda más importante de México.

Debido a sus altos volúmenes de extracción de oro, plata, plomo y zinc se han disparado los ingresos anuales corporativos.

HVI