Trabajadores de Mina Peñasquito Reciben Utilidades de 1.5 MDP Cada Uno

La corporación estadounidense Newmont repartió el 10% de las ganancias netas

Trabajadores de Mina Peñasquito Lograron Utilidades de 1.5 MDPInstalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Los fondo a distribuir como utilidades fueron 3 mil 358 millones de pesos entre los empleados de una plantilla de aproximadamente 2 mil obreros certificados en la mina Peñasquito

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+