El Reto de Ahorro de Vacaciones de Verano 2026 de los 30 Días: ¿Cómo Funciona y Cuánto Juntas?

Al finalizar los 30 días, habrás reunido una cantidad que puede servir como fondo para tus vacaciones o cualquier otra meta

Las playas del puerto de Acapulco durante temporada vacacional. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoLas playas del puerto de Acapulco durante temporada vacacional. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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