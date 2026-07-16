El Reto de Ahorro de Vacaciones de Verano 2026 de los 30 Días: ¿Cómo Funciona y Cuánto Juntas?

Las vacaciones de verano 2026 están en marcha y, si aún no cuentas con un presupuesto para salir de viaje o disfrutar de actividades con tu familia, todavía hay una alternativa sencilla para comenzar a reunir dinero: el reto de ahorro de 30 días.

Se trata de un método recomendado por especialistas en educación financiera que consiste en guardar una cantidad diferente de dinero cada día del mes. Aunque las aportaciones son pequeñas al inicio, al finalizar los 30 días habrás reunido una cantidad que puede servir como fondo para tus vacaciones o cualquier otra meta.

¿Cómo funciona el reto de ahorro de 30 días?

El reto, difundido por LA Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es muy simple:

Día 1: ahorrar 1 peso.

Día 2: ahorrar 2 pesos.

Día 3: ahorrar 3 pesos.

Y así sucesivamente hasta llegar al día 30, cuando deberás guardar 30 pesos.

La recomendación es realizar el ahorro cada noche antes de dormir para convertirlo en un hábito. Además, puedes comenzar el reto en cualquier mes del año.

¿Cuánto dinero se junta en un mes?

Al completar el reto de los 30 días habrás ahorrado un total de:

465 pesos.

Aunque la cifra puede parecer modesta, representa un primer paso para crear el hábito del ahorro y puede destinarse a:

Gastos de vacaciones.

Transporte.

Hospedaje.

Alimentos durante un viaje.

Un fondo para emergencias.

Cualquier objetivo financiero.

¿Cómo hacer que ese dinero genere ganancias?

La Condusef recomienda que, si no utilizarás el dinero de inmediato, lo coloques en instrumentos de inversión seguros como Cetesdirecto.

De esta manera, además de conservar el valor de tu dinero, podrías obtener un rendimiento adicional conforme pase el tiempo.

El consejo de los especialistas es fijar siempre una meta para tus ahorros, ya sea un viaje, la compra de algún artículo o la creación de un fondo de emergencia, ya que tener un objetivo claro aumenta la probabilidad de cumplir con el reto.

¿Vale la pena hacer el reto?

Aunque reunir 465 pesos en 30 días no financia unas vacaciones completas, el verdadero beneficio del reto es desarrollar el hábito del ahorro de forma gradual y constante.

Además, si decides repetirlo varios meses seguidos o complementar el dinero con inversiones de bajo riesgo, como los CETES, podrías reunir una cantidad mayor para futuras vacaciones o cualquier proyecto personal.

AMP