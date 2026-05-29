¿Se Cayó Banamex? Así Está el Servicio en App Hoy 29 de Mayo 2026
Usuarios de Banamex reportan fallas en el servicio de la app hoy, 29 de mayo de 2026
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Usuarios de Banamex reportan fallas en el servicio de la app hoy, 29 de mayo de 2026
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Este viernes, 29 de mayo de 2026, usuarios de Banamex en México reportaron fallas en el servicio de la app.
En las últimas 24 horas, varios usuarios han reportado fallas en el servicio de Banamex, de acuerdo con el sitio Downdetector, que señala que del total de reportes:
El 72 % corresponden a fallas en la app.
El 13% banca móvil.
El 9% banca en línea.
De acuerdo con la plataforma digital Downdetector, la mayoría de las afectaciones son en:
Monterrey, Nuevo León.
Guadalajara, Jalisco.
Ciudad de México, CDMX.
Xalapa, Veracruz.
Mérida, Yucatán.
Mediante redes sociales, Banamex suguirió a sus clientes cerrar la app y borrar cache e intenta acceder nuevamente, sin específicar a qué se debe la falla, además recomendó hacer uso de BancaNet para realizar operaciones.
Hola, Ale, buenas tardes.— Contacto Banamex (@BanamexContacto) May 29, 2026
Sugerimos cierres tu App Banamex, borra cache e intenta nuevamente acceder.
Te recomendamos hacer uso de BancaNet para realizar tus operaciones
Quedamos a tus órdenes. - Dulce
Con información de N+
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