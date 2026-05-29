¿Se Cayó Banamex? Así Está el Servicio en App Hoy 29 de Mayo 2026

Este viernes, 29 de mayo de 2026, usuarios de Banamex en México reportaron fallas en el servicio de la app.

En las últimas 24 horas, varios usuarios han reportado fallas en el servicio de Banamex, de acuerdo con el sitio Downdetector, que señala que del total de reportes:

El 72 % corresponden a fallas en la app.

El 13% banca móvil.

El 9% banca en línea.

¿Dónde hay fallas con la app de Banamex?

De acuerdo con la plataforma digital Downdetector, la mayoría de las afectaciones son en:

Monterrey, Nuevo León.

Guadalajara, Jalisco.

Ciudad de México, CDMX.

Xalapa, Veracruz.

Mérida, Yucatán.

Mediante redes sociales, Banamex suguirió a sus clientes cerrar la app y borrar cache e intenta acceder nuevamente, sin específicar a qué se debe la falla, además recomendó hacer uso de BancaNet para realizar operaciones.

Hola, Ale, buenas tardes.



Sugerimos cierres tu App Banamex, borra cache e intenta nuevamente acceder.



Te recomendamos hacer uso de BancaNet para realizar tus operaciones



Quedamos a tus órdenes. - Dulce — Contacto Banamex (@BanamexContacto) May 29, 2026

Con información de N+

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