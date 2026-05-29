¿Se Cayó Banamex? Así Está el Servicio en App Hoy 29 de Mayo 2026

Usuarios de Banamex reportan fallas en el servicio de la app hoy, 29 de mayo de 2026

Reportan fallas en BanamexUsuarios de Banamex reportan fallas en el servicio de la app. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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