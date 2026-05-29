¿Cuánto Cuesta un Ajolote en el Mercado Negro? Especie Está en Peligro Crítico de Extinción

El ajolote mexicano es una especie considerada en peligro crítico de extinción, sin embargo, son fáciles de adquirir en el mercado negro. Te decimos cuánto cuesta adquirir un ejemplar en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), los ajolotes pueden regenerar una extremidad, sus ojos, órganos internos, el corazón, inclusive, células cerebrales, esta increíble capacidad ha despertado la atención de la comunidad científica.

Los ajolotes son cazadores por naturaleza, carnívoros, lo hacen de noche y durante el día permanecen estáticos, son animales de sangre fría, dependen de las bajas temperaturas del agua que habitan para sobrevivir.

Cabe destacar que el ajolote de Xochimilco es una especie endémica que solo se encuentra en los canales, sin embargo, las guas negras invaden su hábitat natural, una situación que está deteriorando aceleradamente el ecosistema y amenaza la supervivencia del ajolote.

Existen 17 especies distintas de ajolotes, una de ellas en Estados Unidos y las demás en México.

¿Cuánto cuesta un ajolote en el mercado negro?

El equipo de N+ FORO constató como los ajolotes son vendidos de forma ilegal frente a la mirada de todos, en el Mercado de Mixiuhca, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la capital del país.

Adquirir uno fue fácil, solo se necesitó preguntar en los locales para dar con ellos.

El costo es de 500 pesos por un ejemplar.

Lo entrega sin el certificado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con apenas algunas instrucciones de cuidado:

Agua fresca y un poco de alimento.

Pero su cuidado es mucho más complejo. Así que el ajolote fue trasladado al Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde desde hace años hay un proyecto para salvar y estudiar a los ajolotes.

Los ajolotes viven en temperaturas de entre 17 y 19 grados. Tenerlos en cautiverio implica comprar un enfriador y una pecera grande para que pueda vivir sin estrés, desinfectar constantemente el agua y limpiar el alimento. La inversión inicial es de unos 30 mil pesos.

Los ajolotes se mueven poco. Precisamente, se ha identificado que, ante mayor movimiento, mayor estrés.

Con información de N+.

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