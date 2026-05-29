Ajolotes, Entre Alarmante Realidad y Venta Ilegal: ¿Cuál Es el Costo por Tener Uno en Casa?

Los ajolotes siguen siendo vendidos ilegalmente, en CDMX

Ajolotes se venden sin permisos en Mercado de MixhucaFoto: Cuartoscuro

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Especialistas de la UNAM advierten que mantener un ajolote requiere cuidados complejos y una inversión de hasta 30 mil pesos

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