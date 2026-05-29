Mujer Omite Alto y Choca en Ciudad Juárez; Se Dirigía en Busca de Atención Médica

La mañana de este viernes 29 de mayo se registró un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados un vehículo compacto y una camioneta tipo pick up en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y calle Bolivia, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la camioneta color rojo circulaba de poniente a oriente sobre la avenida 16 de Septiembre, en el carril de extrema derecha. Al llegar al cruce con la calle Bolivia, la conductora presuntamente omitió el alto e impactó a un automóvil color gris que circulaba con luz verde.

Se Dirigían a un Hospital Tras Aborto Espontáneo

En el automóvil gris viajaba un hombre de aproximadamente 42 años de edad, quien no presentó lesiones tras el impacto. Sin embargo, en la camioneta viajaban dos mujeres que se dirigían a un hospital luego de que una de ellas sufriera un aborto espontáneo de un bebé de cinco meses de gestación.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes aseguraron el área para realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, una ambulancia acudió al sitio para trasladar a la mujer a recibir atención médica especializada.