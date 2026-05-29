Mujer Omite Alto y Choca en Ciudad Juárez; Se Dirigía en Busca de Atención Médica

Una mujer chocó contra vehículo luego de omitir un señalamiento vial mientras se dirigía a un hospital, tras el aborto espontáneo que sufrió su acompañante.

Se dirigían a un hospital tras aborto espontáneoFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: Mujer ignora señal y choca en su camino al hospital tras el aborto espontáneo de su acompañante.

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