Niño Resulta Lesionado Tras Ataque de Perro en la Feria del Libro de Ciudad Juárez

La noche de este jueves 28 de mayo, un menor resultó lesionado luego de ser atacado por un perro de raza Husky al interior del Centro Cultural Paso del Norte, donde actualmente se realiza la Feria del Libro. El incidente generó preocupación entre los asistentes que se encontraban dentro del recinto cultural.

Niño Presentó Lesiones en el Rostro

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el menor, de aproximadamente seis años de edad, presentó lesiones en el rostro, por lo que fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica a un hospital.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, resguardar el área y entrevistarse con el propietario del animal.

Retienen al Dueño del Perro Tras Agresión

El presunto dueño del perro permaneció retenido junto con el can mientras continuaban las indagatorias por parte de los agentes municipales, quienes solicitaron al individuo explicar qué hacía con el animal dentro del recinto al momento del incidente.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal del Departamento de Atención y Bienestar Animal (DABA), quienes determinarían el procedimiento correspondiente respecto al perro.

Las autoridades municipales continúan con las investigaciones y, hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud del menor.