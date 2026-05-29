Niño Resulta Lesionado Tras Ataque de Perro en la Feria del Libro de Ciudad Juárez

Un menor sufrió lesiones en el rostro luego de ser atacado por un perro de raza Husky dentro del Centro Cultural Paso del Norte, en Ciudad Juárez.

Un niño resultó lesionado tras ser atacado por un perro HuskyFoto: N+

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Ataque de perro Husky deja a un niño herido en el rostro en la Feria del Libro de Ciudad Juárez. Las autoridades buscan esclarecer los hechos.

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