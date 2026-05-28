Asesinan a Hombre en Estacionamiento de Centro Comercial en Ciudad Juárez

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue asesinado mientras se encontraba al interior de una camioneta tipo pickup color gris en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez.

El ataque ocurrió sobre la avenida Ejército Nacional, en el cruce con Rancho El Becerro, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas en la zona.

Tras el reporte al sistema de emergencias, agentes preventivos acudieron al lugar y localizaron a la víctima sin vida dentro del vehículo, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación.

La víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque armado registrado en el estacionamiento del centro comercial.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del homicidio y determinar la identidad de los responsables.