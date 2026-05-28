Asesinan a Hombre en Estacionamiento de Centro Comercial en Ciudad Juárez

Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado dentro de una pickup en el estacionamiento de un centro comercial sobre la avenida Ejército Nacional, en Ciudad Juárez.

ataqueFoto: N+

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Un hombre fue asesinado en su camioneta en Ciudad Juárez, generando una fuerte movilización policial. La víctima aún no ha sido identificada. Conoce más sobre este caso.

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