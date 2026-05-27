Hallan Cuerpo Envuelto en Cobija en Ciudad Juárez; Presentaba Huellas de Violencia

La madrugada de este miércoles 27 de mayo fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Juan de la Barrera, en el fraccionamiento Margaritas, detrás del Hospital General de Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes, mientras realizaban recorridos de patrullaje en el sector, observaron a una persona tirada sobre la vía pública.

Al acercarse para inspeccionar, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre sin vida, el cual presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y además se encontraba envuelto en una cobija, por lo que solicitaron la presencia de las demás corporaciones.

Víctima Permanece Sin Identificar

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área para permitir que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento de evidencias e iniciaran las primeras investigaciones.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre la identidad de la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda establecer quién era el hombre, así como dar con los responsables de este hecho violento.