Hallan Cuerpo Envuelto en Cobija en Ciudad Juárez; Presentaba Huellas de Violencia

Elementos de la SSPM localizaron el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia mientras realizaban recorridos de patrullaje en el fraccionamiento Margaritas.

Presentaba golpes en distintas partes del cuerpoFoto: N+

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Cuerpo sin vida y con signos de violencia encontrado en Ciudad Juárez. La víctima aún no ha sido identificada. Las investigaciones continúan.

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