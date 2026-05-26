Localizan Cuerpo Enterrado en un Terreno de Senderos de San Isidro en Ciudad Juárez

Autoridades localizaron un cuerpo enterrado en un terreno baldío de la colonia Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez. En el operativo participaron agentes K-9.

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Descubren cuerpo en un terreno baldío de Senderos de San Isidro, Ciudad Juárez. Agentes K-9 y la Comisión de Personas Desaparecidas lideran la investigación.

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