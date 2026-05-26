Localizan Cuerpo Enterrado en un Terreno de Senderos de San Isidro en Ciudad Juárez

La tarde del pasado lunes 25 de mayo fue localizado un cuerpo enterrado en un predio baldío de la colonia Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, durante un operativo encabezado por autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió entre las calles Senderos de Sevilla y Senderos del Carmen, donde elementos de la Comisión de Personas Desaparecidas realizaron labores de rastreo y excavación como parte de las investigaciones en curso.

En el operativo también participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación, así como binomios K-9 especializados en búsqueda y localización.

Las autoridades acordonaron el área mientras personal pericial trabajaba en el procesamiento de la escena y la recuperación de indicios relacionados con el caso.

Continúan investigaciones tras hallazgo de cuerpo en Ciudad Juárez

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, debido a que las indagatorias continúan por parte de las autoridades correspondientes.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las investigaciones para determinar la identidad de la persona localizada, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.