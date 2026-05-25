Muere Mujer Tras Volcadura en la Carretera Ahumada-Juárez; Detienen a su Esposo

Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este lunes 25 de mayo tras un accidente vial registrado en el kilómetro 328 de la carretera Miguel Ahumada-Juárez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una pareja viajaba a bordo de una camioneta color gris cuando el conductor presuntamente perdió el control de la unidad.

Según las versiones preliminares, el hombre aparentemente conducía en estado de ebriedad y sostenía una discusión con su esposa mientras circulaban sobre la carretera.

La camioneta terminó impactándose contra el muro de contención y posteriormente dio varias volteretas sobre la cinta asfáltica.

Mujer salió proyectada de la camioneta en la carretera Juárez-Ahumada

La víctima, identificada extraoficialmente como Sarahi G., no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió proyectada por una de las ventanas durante el accidente.

Tras caer de la unidad, la mujer fue arrastrada por el vehículo, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Automovilistas que transitaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y rescate.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio y detuvieron al conductor, identificado como Francisco Javier "N", quien fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio imprudencial.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y las primeras investigaciones, mientras elementos de la Guardia Nacional División Carreteras resguardaron la zona del accidente.