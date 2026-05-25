Muere Mujer Tras Volcadura en la Carretera Ahumada-Juárez; Detienen a su Esposo

Una mujer murió tras salir proyectada de una camioneta durante un accidente en la carretera Ahumada-Juárez; su esposo fue detenido por homicidio imprudencial.

choqueFoto: N+

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Una mujer fallece en un accidente vial en la carretera Ahumada-Juárez. Su esposo es arrestado. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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