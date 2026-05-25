Conductora Derriba Poste Tras Choque en la Colonia Chaveña de Ciudad Juárez

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este lunes 25 de mayo dejó daños materiales y una persona lesionada en calles de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Juan Medina y Libertad, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una conductora que viajaba en un automóvil color blanco omitió un señalamiento de alto.

Según las versiones preliminares, al no respetar el alto, la mujer le cortó la circulación a un vehículo color gris, provocando el choque entre ambas unidades.

Tras el impacto, uno de los automóviles salió proyectado hacia una lámpara de alumbrado público, la cual terminó derribada debido a la fuerza de la colisión.

Seguridad Vial detuvo a conductora tras accidente en Ciudad Juárez

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades.

Las autoridades informaron que la conductora señalada como responsable fue detenida mientras responde por los daños ocasionados tras el accidente.

Al lugar también arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron atención médica a una mujer de 21 años de edad que resultó lesionada.

Pese al impacto, la afectada presentó únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.