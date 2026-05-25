Conductora Derriba Poste Tras Choque en la Colonia Chaveña de Ciudad Juárez

Una conductora fue detenida tras provocar un accidente vial en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez; el impacto derribó una lámpara de alumbrado público.

choqueFoto: N+

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Accidente en la colonia Chaveña: conductora ignora alto y provoca choque que derriba lámpara. Seguridad Vial detiene a la responsable.

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