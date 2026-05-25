Camioneta se Impacta Contra un Restaurante Tras Choque en Ciudad Juárez

Un conductor resultó lesionado luego de un choque entre dos camionetas en Ciudad Juárez; una de las unidades terminó proyectada contra un restaurante.

Choque restauranteFoto: N+

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Un choque entre dos camionetas en Ciudad Juárez termina con una de ellas impactada en un restaurante. La policía investiga tras encontrar latas de alcohol en el sitio.

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