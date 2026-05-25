Camioneta se Impacta Contra un Restaurante Tras Choque en Ciudad Juárez

Un conductor resultó lesionado la noche del pasado domingo 24 de mayo tras registrarse un accidente vial sobre la avenida Ingeniero Rafael Pérez Serna, en Ciudad Juárez.

El percance ocurrió en el cruce con el bulevar Tomás Fernández, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo pick up de color gris omitió un semáforo en rojo y terminó impactando a otra unidad.

Según las versiones preliminares, la víctima circulaba a bordo de una camioneta negra sobre la avenida Pérez Serna cuando fue chocada por un costado por la pick up.

Debido a la fuerza del impacto, la camioneta afectada salió proyectada hacia un restaurante ubicado en la zona, causando daños materiales.

Hallan latas de bebidas alcohólicas tras accidente en Ciudad Juárez

Automovilistas que presenciaron el choque realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de URGE acudieron para brindar atención médica al conductor lesionado.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada, mientras que paramédicos de rescate atendieron al conductor de la camioneta gris, quien presentó lesiones leves.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Durante la inspección en el lugar, agentes localizaron varias latas de bebidas alcohólicas, por lo que el conductor señalado como responsable fue detenido mientras responde por los daños ocasionados y las investigaciones correspondientes.