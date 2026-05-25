Muere Luchador “Piloto Calzada” Tras Caída Durante Función en Ciudad Juárez

El luchador José Calzada Salazar, conocido como “Piloto Calzada”, murió tras sufrir un accidente durante una función de lucha libre en Ciudad Juárez.

Muere Luchador en Función de Lucha LibreFoto: N+ | Fb @KGM Wrestling lucha libre trc

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José Calzada Salazar, conocido como 'Piloto Calzada', muere en una función de lucha libre en Ciudad Juárez. ¿Qué sucedió en el ring?

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