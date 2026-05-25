Muere Luchador “Piloto Calzada” Tras Caída Durante Función en Ciudad Juárez

Una función de lucha libre terminó en tragedia la noche del domingo 24 de mayo luego de que un luchador perdiera la vida tras sufrir un accidente arriba del ring en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en una arena ubicada en el cruce de las calles José Méndez y Juan N. Zuribán, en la colonia Monterrey, donde se desarrollaba un evento deportivo ante decenas de asistentes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como José Calzada Salazar, de 56 años de edad, conocido en el ambiente de la lucha libre como “Piloto Suicida” o “Piloto Calzada”.

Según versiones preliminares, el luchador subió a la tercera cuerda durante el combate, pero presuntamente resbaló y cayó de cabeza sobre el ring, sufriendo lesiones de gravedad.

Paramédicos confirmaron la muerte del luchador en Ciudad Juárez

Tras el accidente, paramédicos de Rescate acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al inmueble para acordonar el área y facilitar las labores de investigación.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Además, las autoridades revisarán si el establecimiento contaba con los permisos y medidas necesarias para la realización de eventos de lucha libre en Ciudad Juárez.