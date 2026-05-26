Grupos Cristianos y Movimiento LGBT Realizan Protestas Simultáneas en Ciudad Juárez

Integrantes de grupos cristianos y colectivos LGBT protagonizaron protestas simultáneas frente a Pueblito Mexicano, con posturas opuestas sobre la familia y el matrimonio igualitario.

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Protestas simultáneas en Ciudad Juárez: Cristianos defienden la familia tradicional mientras el movimiento LGBTIQ+ aboga por el matrimonio igualitario. ¿Cómo ves este enfrentamiento?

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