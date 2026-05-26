Grupos Cristianos y Movimiento LGBT Realizan Protestas Simultáneas en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 26 de mayo, integrantes de grupos cristianos y miembros del movimiento LGBTIQ+ coincidieron en protestas simultáneas frente a las instalaciones de Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

Las manifestaciones se desarrollaron de manera paralela con posturas opuestas respecto a temas relacionados con la familia y el matrimonio igualitario, generando tensión entre ambos grupos durante varios momentos de la protesta.

Por un lado, participantes de organizaciones cristianas se manifestaron en defensa de la familia tradicional y expresaron su rechazo a iniciativas que, señalaron, afectan sus valores y creencias.

De manera simultánea, integrantes y simpatizantes del movimiento LGBTIQ+ se concentraron en el lugar para pronunciarse a favor del matrimonio igualitario y de los derechos de la diversidad sexual.

Protestas antagónicas generan tensión frente a Pueblito Mexicano

Durante la movilización, ambos grupos intentaron bloquear la protesta contraria, lo que ocasionó momentos de confrontación verbal mientras permanecían frente al complejo gubernamental.

Las movilizaciones atrajeron la atención de ciudadanos y automovilistas que transitaban por el sector, además de generar reacciones divididas sobre las posturas expresadas por ambos grupos.

Manifestantes ingresan por la fuerza al recinto en Ciudad Juárez

En medio de las protestas, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al recinto legislativo ubicado en Pueblito Mexicano, lo que derivó en momentos de caos y desorden.

Los hechos ocurrieron mientras continuaban los reclamos de integrantes de la comunidad LGBT+ y colectivos ciudadanos, quienes exigían que el tema fuera discutido por los legisladores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas derivadas de los incidentes registrados en el lugar.