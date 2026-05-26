Capturan a “El Maro”, Presunto Generador de Violencia en el Valle de Allende, Chihuahua

Autoridades estatales y federales capturaron en el municipio de Valle de Allende a Jesús Heriberto "N", alias “El Maro”, identificado como uno de los objetivos prioritarios y presunto generador de violencia en la región sur del estado de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado informó que la detención fue realizada este lunes 25 de mayo como parte de un operativo desplegado por las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), con participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano.

Las autoridades detallaron que, mediante investigaciones ministeriales coordinadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, lograron ubicar al imputado y ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

“El Maro” también era buscado por un homicidio ocurrido en 2024

La orden judicial corresponde al homicidio de José T.H., ocurrido el 9 de marzo de 2024 en Valle de Allende. Tras su captura, a Jesús Heriberto "N" le fue asegurado un vehículo, así como un teléfono celular.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, autoridad ante la cual el Ministerio Público formulará imputación por los hechos que se le atribuyen.