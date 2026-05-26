Capturan a “El Maro”, Presunto Generador de Violencia en el Valle de Allende, Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua informó la captura de Jesús Heriberto "N", alias “El Maro”, señalado como objetivo prioritario por las autoridades en el municipio de Valle de Allende.

El MaroFoto: FGE

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Capturan a 'El Maro' en Allende, presunto generador de violencia en Chihuahua. Detenido por un homicidio en 2024, es un objetivo prioritario para las autoridades.

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