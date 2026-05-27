César Jáuregui, Exfiscal de Chihuahua, Comparece Ante la FGR en Ciudad Juárez

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acudió a las instalaciones de la FGR para rendir declaración por la muerte de dos agentes de la CIA tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Esperan su salida de la FGRFoto: N+

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César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por la muerte de dos agentes de la CIA tras desmantelar un narcolaboratorio. ¿Qué sigue en este caso?

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