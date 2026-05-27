César Jáuregui, Exfiscal de Chihuahua, Comparece Ante la FGR en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 27 de mayo, aproximadamente a las 8:50 de la mañana, arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez el exfiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, para comparecer por el caso relacionado con la muerte de dos agentes de la CIA tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

Manifestantes Permanecen en el Exterior

El exfuncionario llegó a las instalaciones federales en medio de una manifestación realizada por ciudadanos en apoyo a María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, quien acudió a la Ciudad de México para comparecer por el mismo caso.

Durante la manifestación, César Jáuregui Moreno permanecía al interior de las instalaciones de la FGR, donde continuaba rindiendo su declaración ante las autoridades federales.

César Jáuregui asegura que acudió como testigo

Tras dos horas y media de haber ingresado, El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, salió de su comparecencia en la fiscalía general de la República.

Mencionó que fue citado sólo como testigo y llenó un cuestionario que se le proporcionó, y agregó que espera que se resuelva el caso en donde se tuvo la participación de dos agentes de la CIA.

Agregó que siempre que las autoridades lo llamen, él va a acudir, sin embargo, mencionó que no fue citado nuevamente.