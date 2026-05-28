Conductor Pierde el Control y Choca Contra Camioneta en Ciudad Juárez

La madrugada de este jueves 28 de mayo se registró un accidente automovilístico protagonizado por un hombre que presuntamente conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en calles de Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor circulaba a bordo de un automóvil color guinda sobre la Av. Montes Urales cuando, al intentar incorporarse al Blvd. Óscar Flores perdió el control del vehículo, chocó contra el camellón central y posteriormente salió proyectado hacia una camioneta color gris, en la que viajaba una mujer que esperaba el cambio de luz del semáforo.

Seguridad Vial Detuvo al Responsable

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial tras varios reportes realizados al número de emergencias 911. Los oficiales llevaron a cabo el peritaje correspondiente y detuvieron al conductor responsable, quien deberá responder por los daños ocasionados.

En el sitio también fue necesaria la presencia de paramédicos de Rescate para atender a la mujer afectada, quien hasta el momento no ha sido identificada. Autoridades informaron que la mujer únicamente presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.