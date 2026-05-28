Conductor Pierde el Control y Choca Contra Camioneta en Ciudad Juárez

Un hombre que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y se impactó contra una camioneta; presuntamente conducía en estado de ebriedad.

Seguridad Vial detuvo al responsableFoto: N+

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Hombre a exceso de velocidad choca contra camioneta. Autoridades detienen al conductor. La mujer afectada presenta lesiones leves.

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