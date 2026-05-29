Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 29 de Mayo 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosFoto: N+

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¿Planeas cruzar a EE.UU. hoy? Consulta los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez.

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