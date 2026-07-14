Declaran Culpable a José María "N" por Desaparición de Paulina Camargo en Puebla

En agosto de 2015 la joven embarazada desapareció luego de abordar un taxi con su pareja.

Después de casi once años llegó la justicia para la joven embarazada.Foto: Facebook Justicia para Paulina Camargo

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Justicia para Paulina Camargo: José María 'N' culpable por su desaparición en 2015. La madre de Paulina exige justicia mientras se espera la sentencia.

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