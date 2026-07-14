Declaran Culpable a José María "N" por Desaparición de Paulina Camargo en Puebla

El Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a José María “N” por el delito de desaparición de persona cometido contra su novia, Paulina Camargo en agosto de 2015.

Tras una larga audiencia llevada a cabo en la Casa de Justicia de la ciudad de Puebla, que se prolongó hasta la madrugada de este martes 14 de julio, el Poder Judicial determinó reafirmar la responsabilidad del ahora sentenciado.

Se espera sentencia para "Chema" por la desaparición de la joven embarazada

A partir de este momento, la autoridad tendrá la responsabilidad de emitir la sanción corporal de José María “N” que consiste en la pena privativa de libertad, menos los años que ya estuvo en reclusión y la sanción pecuniaria dividida en 2 conceptos, la multa emitida por el estado y la reparación del daño por concepto de indemnización a la víctima por los daños o perjuicios causados.

La madre de Paulina Camargo clamó justica afuera de Casa Justicia, sentenciando que lo que hizo "Chema" no estuvo bien, recordando que la joven era su novia y que el bebé en desarrollo era hijo de ambos.

La última vez que se le vio a Paulina fue en compañía de José María "N" cuando abordaban un taxi, que los llevó a la zona de La Margarita donde habitaba el sujeto.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR