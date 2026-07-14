Sheinbaum Aclara que EUA “No Ha Entregado Ninguna Prueba” contra Rocha Moya

En la Mañanera, la presidenta Sheinbaum afirmó que no hay pruebas de EUA contra Rocha Moya; esto dijo sobre el caso

Rubén RochaRubén Rocha Moya, político acusado por EUA por presuntas actividades relacionadas al narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

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