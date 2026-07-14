Sheinbaum Aclara que EUA “No Ha Entregado Ninguna Prueba” contra Rocha Moya

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 14 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Estados Unidos "no ha entregado ninguna prueba" contra Rubén Rocha Moya.

Enfatizó que su gobierno no protegerá a ninguna persona, pero tampoco emitirá juicios sin que existan elementos probatorios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reaparece con Mensaje en sus Redes Sociales Rubén Rocha Moya

"Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba. Personalmente no he hablado con él (Rocha Moya), hablé el primer día, cuando salió la solicitud de EU, pero no he halado con él y vamos a esperar, no nos adelantemos, nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a usar a nadie sin pruebas, para eso está la FGR", señaló.

Sheinbaum pide esperar las investigaciones

Sheinbaum explicó que la información disponible hasta ahora no incluye evidencia presentada por las autoridades estadounidenses.

La presidenta señaló que habló con el exmandatario estatal cuando se conoció la solicitud proveniente de Estados Unidos, aunque indicó que posteriormente no ha vuelto a comunicarse con él.

Asimismo, comentó que en aquella conversación le sugirió que ofreciera una postura pública sobre la situación, lo que posteriormente ocurrió mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

En ese sentido, Rocha Moya reapareció públicamente con un mensaje que difundió en sus redes sociales, luego de cumplir 69 días desde que solicitó licencia como gobernador constitucional de Sinaloa.

En su publicación, realizada el 9 de julio, afirmó que decidió separarse del cargo para permitir que las autoridades realizaran las investigaciones sin la protección del fuero constitucional.

También informó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal y aseguró que, desde el 1 de mayo, ha permanecido en su domicilio en Culiacán.

FBPT