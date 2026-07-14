Tour de Francia 2026: En Este Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 10

El mexicano Isaac del Toro participó hoy, 14 de julio de 2026, en la etapa 10 del Tour de Francia, que fue una jornada exigente, en N+ te compartimos en qué lugar quedó.

La Etapa 10 estuvo marcada por un recorrido montañoso y puertos de alta dificultad, con un recorrido de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Habla sobre su Desempeño en el Tour de Francia 2026: "Siento Muchísimo Cariño"

Antes de cruzar la meta en Lioran, el pelotón recorrió diversos puntos del trazado, entre ellos Carlat, Marcolès, Lacapelle-del-Fraisse, Pailherols, Jou-sous-Monjou, Murat, Dienne, Lavigerie, Mandaille-Saint-Julien, le Puy Mary, Saint-Jacques-des-Blats y el col de Font de Cère, en una jornada caracterizada por sus exigentes ascensos y constantes cambios de terrenos.

¿En qué posición quedó Isaac del Toro?

Tras la jornada de descanso del pasado 13 de julio de 2026, el pelotón regresó a la actividad este martes, fecha en la que Isaac del Toro llegó a la etapa 10 ubicado en el tercer lugar de la clasificación general, después de firmar una sólida actuación durante las primeras nueve jornadas del Tour de Francia 2026.

En la etapa 10, 'El Torito' quedó en el lugar 8, con un tiempo de 3 horas 59 minutos y 39 segundos, mientras que en la clasificación general este martes está en el puesto 7.

Cabe señalar que el ciclista bajacaliforniano se llevó el triunfo de la etapa 2 del Tour de Francia, que hasta el momento ha sido su actuación más destacada, en N+ te compartimos los detalles: Isaac Del Toro Gana la Segunda Etapa del Tour de Francia.

FBPT