Francia o España: ¿Quién Será el Primer Finalista del Mundial 2026?

El duelo de semifinal enfrenta a dos "estilos antagónicos" con un foco que apunta al desempeño de Kylian Mbappé y Lamine Yamal

España FranciaEk foco inevitable apunta al pulso entre Mbappé y Lamine Yamal, pero ningún bando quiere reducir la Semifinal a un duelo de estrellas. Foto: Reuters.

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¿Francia o España? La semifinal del Mundial 2026 en Arlington promete un duelo épico entre Mbappé y Lamine Yamal. Descubre quién avanzará a la final.

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