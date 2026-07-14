Detienen a un Policía de Investigación de la CDMX, Acusado del Robo de una Caja Fuerte

Fue detenido Elthon ‘N’ elemento activo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por el delito robo a casa habitación en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza en Ciudad de México.

El elemento investigador tenía una orden de aprensión por estar vinculado al robo de una caja fuerte en la colonia Moctezuma en junio del 2026.

El día del robo al menos 15 hombres embozados, armados y con mazos rompieron el portón para ingresar al inmueble y sustraer una caja fuerte en menos de siete minutos.

"Todo apunta a que es la policía por todo lo que ha pasado venían con códigos, venían disfrazados de policías. Bueno digo venían disfrazados porque no sé, no me queda claro, se ve que traía placas en el cuello, tenían todos pasamontañas, cubrebocas", asegura Belén, víctima de robo.

Con la denuncia de la víctima, el seguimiento de cámaras y la investigación de personal de la Fiscalía General de Justicia se logró obtener información que vincula al elemento policiaco con los hechos.

Vehículos oficiales

El día del hurto se utilizaron vehículos oficiales que mediante el GPS fueron ubicados en el lugar y la hora del robo, además de su seguimiento hasta diversos puntos en el Estado de México.

También se investiga la falta de intervención de autoridades ante la petición de la ciudadanía sobre lo que estaba pasando.

Al respecto un vecino de la colonia Moctezuma, aseguró:

"Cuando sonó su alarma siguieron irrumpiendo a su domicilio de ella con todo y una alarma que suena bastante fuerte"

A esto se suma la evidencia localizada en el lugar de los hechos, como accesorios e imágenes de días y horas anteriores.

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"Se nota en las cámaras cómo ya había coches esperando que saliéramos, cuando yo llego a la casa de mis amigos me suena el celular y veo que están tocando mi timbre y es una persona como de 50 años, pero no contesto el timbre", explicó Belén.

"Pasa una hora vuelven a tocar y ahora si contesto, pregunto quién y me dicen que están buscando al doctor Rubén Díaz", agregó.

El elemento policiaco fue arrestado al interior del búnker de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México donde se le realiza su estudio médico y su traslado al Reclusorio Norte.

Autoridades continúan con la investigación en busca de cómplices y personas relacionadas con los hechos.

Belén, la víctima del robo, asegura tener miedo:

"Tengo muchísimo miedo ya no podemos vivir aquí eso es literal"

Con información de Víctor Gálvez.

LECQ