Detienen a un Policía de Investigación de la CDMX, Acusado del Robo de una Caja Fuerte

Autoridades de CDMX detuvieron a un presunto implicado en el robo de una caja fuerte en una vivienda de la alcaldía Venustiano Carranza. Aparentemente este sujeto sería un elemento de la PDI

Fue detenido Elthon ‘N’ elemento activo de la Policía de Investigación por el delito robo a casa habitación.Foto: N+

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Robo en CDMX: Un agente de la PDI es arrestado por su presunta participación en un asalto a una casa.

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